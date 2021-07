La Voz Argentina: la grave acusación a Soledad Pastorutti

Frente al éxito de Telefé con su nuevo reality La Voz Argentina surgió en los últimos días un encendido debate en las redes sociales en relación a Soledad Pastorutti y los participantes elegidos para formar su team.

La nacida en Arequito fue tildada de “machista” por las decisiones que tomó para formar su equipo que sólo está formado por hombres.

En la etapa de “audiciones a ciegas”, la artistas nunca se jugó por una mujer ni tampoco tuvo la suerte de que alguna cantante la eligiera.}

“¿Vieron que ‘La Sole’ elige siempre hombres?”, fue el tuit que generó el encendido debate en Twitter. Estos generó una catarata de comentarios hasta que el miércoles 7 de julio, la cantante sumó a su grupo a la primera mujer. Se trata de Celena Díaz Roldán, la joven norteña que sorprendió con su interpretación de “No me arrepiento de este amor”.

Sin embargo, algunos usuarios de la red del pajarito siguierdon criticando la mujer: “La Sole tiene ocho hombres y la mayoría folcloristas, necesita variedad”; “Qué le pasa a esta mujer???”, “Me preocupa que solo tengo una equipo de hombres, me estás fallando hermana”; “La Sole no se banca a las mujeres”, “No es obligatorio que se dé vuelta con todos los folcloristas, así tiene un equipo unidimensional y todos hombres; yo celebro el equipo diverso de Lali que parece el coro de Glee”, fueron algunos de los posteos.

Hasta el momento, las audiciones seguirán y lo que se viene es la etapa de batallas en este ciclo de canto que recién comienza.