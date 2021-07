Sexy y soltera, Sabrina Rojas dejó América por temas personales

Hace algunos meses, Sabrina Rojas confirmó su separación de Luciano Castro luego de algunos años con problemas.

De mutuo acuerdo y con una excelente relación por sus pequeños hijos, los actores se mantienen en contacto y comparten los fines de semana.

Soltera y liberada, Rojas comenzó a usar sus redes sociales para compartir osadas producciones fotográficas de su época de modelo y relató, que a partir de ahí los mensajes de fanáticos con propuestas amorosas no pararon de llegar a Instagram.

Con ganas de trabajar, la rubia fue convocada por Karina Mazzoco para sumarse al nuevo programa de América “A la Tarde”, pero Sabrina si bien comenzó, sólo estuvo cuatro días al aire.

Esta semana, finalmente se supo que la ex de Castro decidió bajarse del ciclo: “No tengo nada más que agregar porque es eso, ya me despedí de mis compañeras, hermosas, y de todos con la mejor de las ondas, incluida la producción. Me súper entendieron, es eso“, comenzó diciendo la mujer y agregó: “Yo soy muy de guardarme, no ando paseando por los programas, soy un poco vaga para eso, pero seguramente vaya algún día al programa a despedirme, o no, no sé. Pero quedó re buena onda. Mientras tanto, la idea es después ponerle toda la energía a Desnudos -su obra de teatro-, que si Dios quiere arranca el 16 de septiembre”, finalizó también agregando que el tema de los horarios de sus hijos también complican su agenda.