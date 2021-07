Mónica Farro posó sensual en TikTok y confirmó su separación

Luego de varias crisis matrimoniales y con una reciente relación “cama afuera”, Mónica Farro ahora confirmó que se separó definitivamente de su marido, el personal trainer Leandro Herrera.

Aparentemente las cosas no funcionaban como Mónica lo esperaba y la rubia no dudó en usar su cuenta de Tik Tok para dejar en claro que la relación no va más y terminó de la peor manera posible.

Muy sensual y con poca ropa Farro usó un filtro rojo y disparó: “Escuchame una cosita, querido...¿Vos me viste bien a mí? ¿Vos te creés que yo voy a andar atrás tuyo? Na, andá a lavarte las patas y si tenés ganas... lavate el ort.. también”.

Al parecer el joven marido se habría llevado un sofá y un televisor cuando dejó el departamento que compartía con la uruguaya según testimonios de los vecinos, testigos presenciales de las peleas.

En “Nosotros a la Mañana” (El Trece), Carlos Monti confirmó la ruptura de esta relación que, desde hace tiempo, no venía bien.