La Voz Argentina: Miguel Ángel Cherutti defendió a su hija Bianca

El escándalo por la participación de Bianca, la hija de Miguel Ángel Cherutti en el programa de Telefé “La Voz Argentina” recién comienza y ya tiene un nuevo protagonista.

Luego de la selección de la joven dentro del reality de canto, en las redes sociales se generó una discusión por el supuesto acomodo de la joven de “apellido conocido” frente a la desventaja de otros participantes con más talento, según los usuarios de Twitter.

Bianca Cherutti estuvo en el CANTANDO 2020, y ahora en LA VOZ - TELEFE. A mi me llamaron los produs de la voz por teléfono para avisarme que por eso mismo, NO PODIA SER PARTE...

venimos bien... — Nell Valenti (@NellValenti) July 5, 2021

Ahora y con ánimo de defender a su hija, Miguel Ángel Cherutti no dudó en salir a defender a su hija de los ataques virtuales: “Fue hermoso lo que viví anoche. No me imaginaba lo que iba a hacer Bianca. Semanas atrás me dijo que había ido al casting, te juro que yo no lo sabía. Fue ella solita con su hermana. Se presentó le tomaron la prueba, quedó, y cuando le piden sus datos da su apellido”, expresó el cómico a Teleshow.

“Me emocioné mucho, lloré como un chico de 5 años, pegué un salto en mi sillón del living, no lo podía creer. Todo lo que dijo es verdad: ella fue solita, yo no sabía nada. Unas semanas después de que estuvo en el casting me dijo que había estado presentándose como Bianca solamente. Cuando la vi en el vivo, cómo se plantó en el escenario, ella es muy carismática, completa. Una chica con mucha actitud”, dijo Cherutti sobre la participación de su hija en el reality de Telefé.

En cuento a las críticas el comediante dijo: “Siempre habrá una crítica con buena onda y cuando viene con mala onda ya sabemos por qué viene, hay mucha envidia en este ambiente y fuera del ambiente. Siempre van a decir algo porque es la hija de... En este caso son críticas que uno no tiene que darle bola. A mí en ningún momento me molesta. Sé lo que es mi hija, sé lo que hizo y cómo lo hizo. Es una chica auténtica y demostró lo que es en el escenario. Por algo fue elegida ese día”.