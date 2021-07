Fue Andy de Amigovios y pareja de Paola Argento: mirá el galán que es ahora

Para quienes no la recuerden, la telenovela Amigovios fue un éxito en el verano de 1995 en Canal Trece. Fue dirigida por Jorge Maestro y Sergio Vainman, protagonizada por Diana Lamas y Fabián Mazzei y tuvo un total de 248 capítulos. Uno de los protagonistas fue "Andy", interpretado por Guido Massri cuando solo tenía 12 años. Allí hizo de un joven de pelo largo, ojos azules e hijo de una familia adinerada.

Esta participación le permitió al joven actor abrirse camino en el mundo de la televisión, interpretando papeles en Casados con Hijos, Son Amores, Como Pan Caliente y Don Juan y su Bella Dama entre otros. A pesar de estas apariciones, Massri decidió abrirse camino en Estados Unidos, al estilo Gastón Dalmau. En ese momento y con tan solo 29 años se radicó en la ciudad de Miami, donde trabajó en telenovelas en la cadena Telemundo.

Tras siete años de vivir en Miami, se tomó un avión y llegó a la Costa Oeste, más precisamente a Hollywood (California). Una vez allí, logró de a poco encontrar su camino en la industria cinematográfica y rodó su primera película: Ernesto´s Manifesto (comedia), la cual también se encuentra en Amazon. En este película que se estrenó en el 2020, compartió elenco con actores como Luis Fernando Hidalgo, Amy Davidson, Adam Huss, Lisandra Tena, Randy J. Goodwin, Tabitha Caulfield, Sean Carrigan, Norma Maldonado, Paul Schackman, Al Coronel, David Burr, Keith Andreen y Alesha Renee, entre otros.

“Fue un sueño, es algo que hace diez años no estaba en mi cabeza. Es un paso súper importante, es un proyecto íntegramente en inglés, un gran primer paso que será el primero de muchos", remarcó el actor. Además de a su familia y amigos, Massri dejó claro qué es lo que más extraña de su vida en Argentina, a quien no visita hace dos años. "La fainá, los sanguches de miga y las facturas. Todo se consigue acá, pero no es lo mismo".