Robo de identidad: Costa denunció que usan su imagen sin autorización

En medio del escándalo por los “polvos mágicos” para adelgazar que usan las famosas y que fueron sacados del mercados por ANMAT, ahora se supo que Costa denunció a través de sus redes sociales que estaban usando su imagen para promocionar una productos para perder peso.

A través de su cuenta de Instagram, la panelista de “Cortá por Lozano” (Telefé) dijo: "Esta publicidad falsa y delirante. Dice que tomando una cocoa slim o un nombre así de endemoniado yo bajé de peso", comenzó diciendo Costa y luego agregó: “Yo no tomé nunca brebajes, preparados ni nada que se le parezca. Siempre consulté con médicos y profesionales, es una enfermedad que tengo desde mis 5 años", dijo la mediática.

"Lamento que mucha gente no se toma el tiempo de leer la nota, dice por ejemplo que perdí los kilos que me dejó un embarazo entre otras sandeces, y cae en esta trampa… Tengo abogados ya trabajando en el tema. Lo triste es que las denuncias en la red social no prosperan y siguen engañando a tanta gente", dijo la mediática angustiada.

Finalmente y cansada de lo sucedido Costa agregó: "No compren, no tomen, no caigan en este engaño. Yo no tomé ni tomaré jamas este tipo de productos. Estoy triste y harta del tema".

La también compañera de Santiago del Moro en La 100, se sometió a un bypass gástrico por el que perdió 80 kilos y luego debió pasar po una cirugía reparadora en la que le quitaron 10 kilos de grasa y 36 centímetros de piel.