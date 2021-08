El representante de Alex Caniggia salió en defensa del mediático

Este lunes Ángel de Brito confirmó la salida de Alex Caniggia de “Polémica en el Bar” (América) luego de algunos malos entendidos entre la producción y el mediático.

"Gustavo Sofovich despidió a Alex de Polémica en el Bar. Lo último fue el viernes: los desafió a Gustavo y a Mariano Iúdica al aire. Iúdica habla y él quiere dar su teoría. Iúdica no lo deja hablar y le dice 'mirá que, si me enojo, cagaste'", mencionó el conductor del Trece en su cuenta de Twitter.

Inmediatamente y con ánimo de dar la versión del ex participante de “MasterChef Celebrity” (Telefé), Fabián Esperón representante de Alex dijo: "Es raro que Ángel tenga información incorrecta… Alex no los desafió, ellos son amigos. Estaba pautado que estaría solo un mes".

También el rumor del enojo del hijo de Mariana Nannis por la difusión del monto que cobraba mensualmente por tres presencias ($400 mil) fue analizado por Esperón: "No está enojado. Y la cifra que dijeron no es correcta. Para nada. No digo que sea menos ni que sea más lo que cobró. Pero incorrecta. Bastante. errónea. ¡Y nadie se enojó con nadie! Pueden preguntárselo a Iúdica o a Sofovich", dijo al portal Ciudad.

"Alex siempre tuvo buenas relaciones con Mariano, Gustavo y el resto de sus compañeros. Más que buena onda. Pero es fácil. La posta es que está todo bien. Por mí que hablen. Es divertido. De hecho, ayer (lunes) a la mañana publiqué en Instagram el agradecimiento a la producción por este mes que fue bárbaro. Por ahora Alex no arregló contrato con otros, pero por suerte tenemos muchas propuestas", dijo el mediático.

Finalmente agregó: "A Alex le gustaba mucho estar en el programa y calculo que lo va a hacer de nuevo", en referencia al humor con que Mariano Iúdica y Gustavo Sofovich se tomaban las fuertes frases que Alexander Caniggia decía al aire.