Luego del día de furia, Flor Peña se quitó la ropa

Esta semana los memes y críticas en las redes sociales por la visita de Florencia Peña a la quinta de Olivos en medio de la pandemia del 2020, cuando fue a pedir por el trabajo de los actores, terminó con el hartazgo de la actriz quien realizó un descargo en su programa de Telefé al borde de las lágrimas.

“Después de 6 o 7 días de una operación contra mi persona me pregunto: ‘¿por qué conmigo?’. Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el ‘gato’ del presidente, ¿de verdad?”, dijo la rubia indignada.

Después de sus dichos, actores, asociaciones, famosos y amigos salieron a bancar a la conductora de “Flor de Equipo” a través de las redes sociales lo que, seguramente significó un alivio y una muestra de amor a la mediática.

Más calmada por lo pasado, Flor sorprendió a sus fanáticos al compartir una foto en su cuenta de Instagram que levantó la temperatura.

Desde la cama y sólo luciendo una remera larga y de algodón, Flor dejó un claro mensajes luego de todo lo pasado: “A la gilada ni cabida” podía leerse en la prenda. “Siempre en esta! Buen día”, manifestó la mujer y recibió más de 262 mil “likes” de sus fanáticos y de amigos como Griselda Siciliani, Pitty la numeróloga, Miss Bolivia, Romina Gaetani, Natalia Oreiro, entre otras.