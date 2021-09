¿Nueva pareja? los likes de la China Suárez a Mario Casas en Instagram

Separada hace dos meses de Benjamín Vicuña, la China Suárez se dio una escapada por España y desde allá ya genera polémica en Argentina. Es que un panelista de Bendita se percató de un “me gusta” a una de las fotos que el actor español Mario Casas publicó en su cuenta oficial de Instagram.

El protagonista de “Tres metros sobre el cielo”, “El practicante”, “Contratiempo” y otros éxitos, es uno de los actores más codiciados por el público por su belleza y talento. Cabe destacar que ambos actores no se siguen en redes sociales, por lo que el me gusta de la China se trataría de un desliz en redes sociales. No sería la primera vez que la actriz pone los ojos en un famoso de esa nacionalidad, ya que anteriormente estuvo con David Bisbal.

“Viendo sus fotos en Instagram, encontré un like que me llamó la atención. Y sí, era de la China, por lo que insinué que ahí había algo. Luego y sin perder tiempo, fui a ver si se siguen, y para mi sorpresa: ¡no se siguen! ¿Saben qué significa eso? Que ella entró al perfil de él sin seguirlo para ponerle un ‘me gusta’”, contó Juariu, panelista de Bendita TV.

“Es la China Suárez la que le pone like a Mario Casas. Ella es la depredadora. Ella, en España, lo vio a Mario casas que estaba medio en pelotas, y aprovecha”, contó el conductor.