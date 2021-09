Crisis sentimental: dos militantes K enfrentadas por un amor

Hace algunos días las fotos de Thelma Fardín junto a Camilo Vaca Narvaja en Mendoza sorprendieron a muchos por el comienzo de una relación de la que nadie conocía que existía.

Si bien ninguno de los mediáticos compartió una foto juntos, las similitudes entre los lugares en común dieron por cierto el romance y ellos no salieron a negarlo.

Ahora en “LAM” (El Trece), Yanina Latorre dio una inesperada información sobre la última relación del ex de Florencia Kirchner: “A Julieta le birlaron el novio. Ella es 14 años mayor que él, un dato no menor. Él es el ex de Florencia Kirchner y padre de una criatura con ella, que se ve que le gustan las famosas… Voy a decir hasta ahí nada más”, comentó la rubia dejando en claro el enojo de Julieta Ortega quien se separó del joven en medio de la pandemia del 2020.

Según la angelita, la hija de Palito estaba pensando en retomar la relación con Vaca Narvaja con quien comenzó a verse nuevamente hace dos meses atrás.

Ahora y con las noticias del noviazgo, la actriz estaría indignada con la situación aunque no salió a expresarse.

“Julieta salió con él en 2019 y habría retomado el vínculo hace dos meses y la querídísima, divina, hermosa, denunciadora de Thelma Fardin, a quien esta mujer ha ayudado, porque recuerden que cuando ella presentó su denuncia la bancó, se quedó con el novio. Te digo que es más rápida…”, cerró Yanina.