Gianinna Maradona se enfureció con la aparición de la novia cubana de su padre

Este martes en Miami promocionaron una nota con Mavys Álvarez, la mujer cubana que fue novia de Diego Maradona cuando tenía apenas 16 años de edad.

La mujer relató en un reconocido canal de televisión, los momentos vividos junto al Diez y su acercamiento a las drogas y el alcohol.

Como era de esperarse, en Argentina las repercusiones comenzaron a circular de inmediato y muchos de los allegados de Diego fueron entrevistados por distintos programas nacionales para conocer su punto de vista ante semejantes declaraciones de la mujer.

Quien se manifestó en sus redes sociales, fue Gianinna Maradona que mostró la ira que sentía por la entrevista publicada.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la novia de Daniel Osvaldo lanzó: "Hijos de put... Ni la muerte les deseo simplemente porque allá arriba también le romperían las pelotas", comenzó diciendo la hija menor de Claudia Villafañe.

Para cerrar, Gianinna anunció que no responderá ningún tipo de mensaje que tenga que ver con los dichos de Álvarez: "No se gasten en escribirme que no me voy a enganchar. Basta, me pudrieron. Los odio a todos. Hijos de mil put...", cerró indignada.