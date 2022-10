"Está muerto por ella": el entorno de L-Gante habló sobre Wanda Nara

Luego de la noticia sobre la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, comenzaron a circular rumores de que la empresaria estaba muy cerca de alguien impensado.

Fue L-Gante quien, recién separado de Tamara Báez se vio muy cerca de la rubia quien, está en Argentina por su participación en el reality de Telefé "Quién es la Máscara?".

Hace algunos días, los mediáticos protagonizaron un vivo en Instagram días después de que, con ropa deportiva, posaran en una jugada sesión de fotos de moda.

Ahora, la periodista de Telefé Pilar Smith aseguró a Carmen Barbieri: "Me dicen del entorno de él que L-Gante está loco, que está muerto por ella", comenzó diciendo y luego agregó: "De hecho, ustedes comentaban los corazones que le pone, los comentarios que le hace en Instagram. Wanda todavía no se la juega, se hace la linda. Pero el tema es él, L-Gante está como loco. Y hablé con alguien cercano y me dijo que si fuera por él blanquearía que está con ella, pero parece que ella no quiere...L-Gante está muerto por Wanda Nara", cerró Smith para sorpresa de todos.