Ultra colaless: los fans de Moni Farro celebraron a la vedete en redes

Luego de su participación en la primera edición de "El Hotel de los Famosos", Mónica Farro volvió a ganar popularidad entre los usuarios de las redes sociales.

La querida actriz uruguaya se mantuvo varios meses tranquila y manteniendo un bajo perfil tanto en los medios como en las plataformas virtuales.

Las constantes crisis con su marido Leandro Herrera y la exposición mediática llevaron a la rubia a mantener su vida en resguardo hasta que la situación se normalizó.

Ahora y con muchos proyectos en mente, la rubia fue "celebrada" por una cuenta de fanáticos en Instagram, quienes no dudaron en compartir las curvas de la mediática con diversos looks y en poses muy sensuales.

Colaless, escotes profundos y microtangas fueron la constante de esta explosiva selección de imágenes.