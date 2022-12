ÚLTIMO MOMENTO: ¿Embarazo en Gran Hermano?

Las últimas semanas en la casa de "Gran Hermano" (Telefé) se viven intensamente por las peleas entre los participantes y los roces propios de la convivencia.

La salida de María Laura generó rumores de fraude, cuando las redes sociales apuntaban a Daniela como la próxima elimnada de la casa "más famosa del mundo".

Ahora, otro dolor de cabeza invade a los productores que no dudan en sacar provecho de la situación. Es que comenzó a circular la versión que un posible embarazo se vive dentro del reality que más da que hablar en los últimos meses.

Se trata de Constanza, la correntina que comenzó una apasionada relación con Alexis, conocido como conejo, un cordobés que ingresó al juego con el título de más fogoso de los amantes.

Todo comenzó cuando Coti realizó una particular reflexión a su pareja en el juego y que se refiere a síntomas muy puntuales y típicas señales de estar en la dulce espera.

Sin demasiadas vueltas, el jugador le consultó a su novia si estaba embarazada a lo que la rubia respondió: "No, no digas eso. Ay, no digas eso por Dios", pero luego sumó: “Ayer fui al baño y vi un hilito de sangre clarita, y me dio miedo que sea el sangrado de implantación”.

#GranHermano Coti y Cone hablan de si estará embarazada.Tuvo un pequeño sangrado y ella teme sea de implantación. pic.twitter.com/bsWmvViDZK — @adrianabravista (@adrianabravist6) December 4, 2022

ESTÁ EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ EN CADENA NACIONAL HABLANDO SOBRE EL EMBARAZO DE DAÑELA DE GRAN HERMANO — Martha M. Lamartha de Massa ?? (@marthalamartha) December 5, 2022

Como era de esperar, las redes sociales y sobre todo Twitter comenzaron con las especulaciones sobre la veracidad del hecho o una clara estrategia para no ser votada por sus compañeros y quedar en placa.

hay una d gran hermano q se embarazó ahí adentro? — anto¹² (@yvesbutakera) December 5, 2022

Teoría: COTI SE EMBARAZÓ COMO ESTRATEGIA PARA GANAR GRAN HERMANO — . (@melinacapeche) December 5, 2022