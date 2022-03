"Forro y fracasado": la Negra Vernaci se enfureció con Jorge Rial

Esta semana fue noticia la encendida discusión de la que fueron protagonistas Elizabeth “La Negra” Vernaci y Jorge Rial. La ira de la mediática se encendió al enterarse que el padre de Morena Rial ocuparía su lugar en el programa “Sobredosis de TV” que se transmite por la pantalla de C5N.

Este viernes comenzaron a circular los rumores de cómo fue el encontronazo entre los conductores en los pasillos de Radio 10.

Tremendo escándalo en los pasillos de la radio. VERNACI y Rial

Detalles en @elejercitodelam pic.twitter.com/MLitNx9yJu — A N G E L #LAM (@AngeldebritoOk) February 24, 2022

Según Diario Clarín, el ciclo que la polémica conductora llevó adelante junto con Juan Di Natale hasta el 2021, ahora por decisión de la gerencia quedó a cargo del ex “Intrusos”.

Fue Ángel de Brito quien lanzó la primera bomba sobre esta discusión en su cuenta de Twitter: “Tremendo escándalo en los pasillos de la radio. Vernaci y Rial”, expresó el conductor y sumó el posteo de una seguidora que contaba con lujo de detalles las cosas que se habían gritado ambos protagonistas.

Según los rumores que comenzaron a circular, Vernaci fue a buscar a Rial a la salida de Radio 10 cuando terminó su programa “Argenzuela” y le pidió hablar. Es escándalo fue cuando Rial se negó a hablar y la Negra enfureció: "¿Qué, vamos a hablar cuando vos querés? ¡Qué pedazo de garca que sos!", comenzó diciendo.

Sin quedarse callado, el periodista retrucó: "Vos te escondés puteando detrás de un micrófono y ¿ahora querés hablar?", expresó el conductor.

Testigos comentaron que debido al escándalo tuvo que intervenir Carlos Infante, el director de la emisora. En la salida de Vernaci, la mujer no dudó en gritar: "Forro, pelotudo y fracasado".

"Yo a vos no te conozco. No soy tu amigo. No tengo que avisarte que voy a hacer el programa", le dijo a Vernaci mientras la conductora de Negrópolis (Radio Pop) le seguía gritando.