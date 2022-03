Jujuy Jiménez jugó a seducir y fue criticada en las redes

Hace algunos días, Jujuy Jiménez no dudó en compartir en sus redes sociales, usa osada producción de fotos en donde se mostró sensual y atrevida sobre un caballo.

Feliz por su presente laboral y su relación con Bautista Bello, la influencer programa su año entre propuestas televisivas, campañas de moda y plataformas sociales.

Pero no todo es de color rosa para la morocha porque, luego de la publicación sobre un caballo los usuarios de las redes expresaron su malestar por la actitud de la mediática.

Si bien en el texto que acompañó las imágenes Jiménez se reconoció no tan amante de los animales, muchos internautas hicieron saber su descontento.

"Este finde me hice un nuevo amigo. No soy muy animalera pero reconozco que cada vez que me conecto con algún animal me regala algo distinto", expresó Jujuy.

"Los caballos, por ejemplo, me transmiten mucha paz; me tranquilizan y hacen que encuentre ese equilibrio sintiéndonos... Es hermoso", detalló.

Pero de inmediato llegaron las críticas y la polémica se abrió en las redes: "Dejen al animal en paz", "Che, madurá amiga, no es un sillón", “Ridícula”, "¿Estás cómoda acostada en la columna del caballo? ¿Eso es respeto y conexión? No es un objeto. Dejemos libres a los animales. Esa es la única base de conexión. El respeto. No comparto para nada está publicación", fueron algunos de los contundentes mensajes que Jujuy recibió.