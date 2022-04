Lizzy Tagliani se clavó bikini e hizo un importante descargo

Lizzy Tagliani no es de las famosas que sube fotos sexis en las redes sino más bien divertidas. Pero esta vez hizo un pequeño cambio y clavó bikini roja con la que sorprendió a sus seguidores.

En su narración no midió los detalles y se sinceró por completo. "Me faltaba una foto en el baño jajaja" mencionó de manera divertida. Luego agregó "esta mujer soy yo y así es mi baño...cremas, pestañas, espuma de afeitar, crema depilatoria, maquinita de afeitar... en mi cuerpo hay de todo pero lo q más abundan son valores y sentimientos".

Posteriormente se autoproclamó "soy muy compleja pero no difícil, nací hombre pero no menos mujer, amo profundamente y no me arrepiento porque es mi amor y hago con él lo que puedo". Y esto lo finalizó con un "Los quiero".