Jorge Rial amenazó a Lussich y Pallares en su programa de radio

En medio de las novedades por la reciente separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, ahora se sumó el escándalo entre el periodista y sus ex colegas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Los conductores, que este lunes estrenaron programa en la pantalla del Trece “Socios del Espectáculo”, se refirieron al nuevo romance del ex “Intrusos” con su colega de Radio 10 Alejandra Quevedo.

Frente a esta situación y a la indignación del padre de Morena Rial por los dichos de sus colegas, el periodista no dudó en amenazarlos a través de su programa de radio.

En el comienzo de “Argenzuela”, Rial comentó: “Se armó toda una cosa. Yo entiendo que vendo y que doy rating. Pero me conoce esta gente. Me vincularon hasta con Alejandra Quevedo, con quien no hablo hace siete años. También me vincularon con Daniela Ballester, que no la crucé en mi vida, que desconozco”, comenzó diciendo.

Luego aclaró: “Quiero decir que en mi separación no hay nada turbio, no fue por terceros, fue por un desgaste... ni siquiera me atrevo a decir que es definitiva. De hecho ayer estuvimos comiendo una pizza juntos”.

Lo que más llamó la atención fue que, en el mismo horario de programa, Rial apuntó contra sus ex compañeros y dijo: "Me sorprende que Lussich y Pallares se suban a esta mentira. Yo he sido muy generoso con ellos: están donde están gracias a un tipo como yo que les dio la oportunidad cuando en América los querían rajar y los impuse yo. En América no los querían como conductores", dijo sin dudar el conductor de radio.

Luego lanzó una amenaza directa: "Así que bueno, hablaremos mañana de los chats con Luque, el médico del caso Maradona. Me comprometo a leerlos mañana. Voy a explicar de dónde salía la información, a cambio de qué... Porque, cuando me pidieron por favor que no se conocieran estos chats, yo no los mostré", continuó Rial.

"Si ya vamos a jugar así, juguemos. Cuando ellos me pedían por favor que no se sepa, no se supo. No los entiendo mucho pero bueno, está todo bien: son las reglas del juego. Pero, claro, del otro lado viene el vuelto. Ojo, con los chats: son fuertes. Y están en la causa. Los leyeron los abogados, los imputados, todos. Esto es verídico, lo otro son especulaciones.", disparó el conductor de Argenzuela. "Esto no se supo hasta ahora porque todos tuvimos códigos con Pallares pero bueno no hay más códigos, se acabaron", sentenció.

“Agradezco el interés, sé que les da rating, pero esto de Pallares me parece que no está bien, entiendo tu desesperación, cuando te estalle la bomba a vos mañana, vamos a ver”, dijo el periodista recordando su advertencia.

“Eran tipos compañeros, me acuerdo cuando vinieron desde El Nueve... estaban desahuciados, la hicieron muy bien y son buenos profesionales. Todo esto es raro, que se tiren así… Pero bueno, Adriancito, mañana a las once de la mañana leo todo”, finalizó.