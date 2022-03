Yanina Latorre develó quién es el nuevo amor de Jorge Rial

Luego de conocida la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, se habló de una tercera en discordia y de los celos casi enfermizos de la nutricionista pero ahora, Yanina Latorre se refirió a la nueva conquista del conductor.

La panelista de Ángel de Brito no dudó en asegurar que el padre de Morena Rial está comenzando una relación con una colega de Radio 10 y C5N.

A través de su cuenta de Twitter, Yanina Latorre dijo: "La crisis entre JR y RP empezó hace más de un año. En octubre se pudre todo y empiezan el divorcio", comenzó diciendo la mediática.

Luego aseguró: "Él se va de la casa. Ella se queda. Todo acordado con abogados. Él se muda a Palacio Cabrera, donde se encuentra con sus nuevas conquistas. Entre ellas, Alejandra Quevedo. Periodista de Radio 10".

La periodista Alejandra Quevedo trabaja en Radio 10 desde hace más de 11 años y fue parte del staff del programa de radio de Rial “Argenzuela” en sus comienzos.

"JR y Quevedo se encontraban en Palacio Cabrera, muchas veces después de hacer Instalate (en América)", aseguró Yanina, que usó las iniciales de los protagonistas en todo su hilo de Twitter.

"Dejaron de verse cuando @AngeldebritoOk confirmó el divorcio porque parece que Romina puso el grito en el cielo. Y como el divorcio no está firmado, JR teme que se le complique".

“El divorcio ya está cerrado. La semana q viene ya podrían firmar. Romina acepto sin leer. Está buscando departamento. JR le ofreció un depto que a ella le pareció chico, por eso sigue buscando", agregó Yanina.

"JR está cuidando mucho todo, porque si sale rápido el divorcio, va a aparecer 'la nueva'. Y el divorcio no fue por una tercera persona", destacó la panelista.

"JR y Quevedo no se muestran. Ella lo va a ver seguido después de su programa que termina 1 am. Pero no se queda, vuelve a su casa porq tiene una hija", agregó.

Para cerrar Latorre dijo: "El abogado es Beccar Varela. Q está trabajando sin parar, para tener todo listo y hacer el anuncio oficial del divorcio junto con la firma del mismo".