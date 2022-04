En el baño, Silvina Luna se quitó la ropa y mostró su colaless

Como parte de los mediáticos que se animaron a entrar al reality de El Trece, "El Hotel de los Famosos", Silvina Luna disfruta del apoyo de sus compañeros luego de volver a ingresar al juego tras permanecer internada por cuestiones relacionadas a su salud.

Ahora y muy cerca de Alex Caniggia, quien se le metió en su cama, la rosarina dejó en sus redes sociales impresionantes producciones de fotos y videos para su cuenta en el sitio para adultos, DivasPlay.

Desde un baño casi en penumbras, Silvina se paró frente al espejo y con un look de ropa íntima negra, medias de red y portaligas, dejó en primer plano un colaless impresionante.

"¿Les dije que volví con todo? 🎥🙈 No me creen?? Entren a mi perfil de @divasplayok 🔥 Les dejo el link de ingreso en mi bio 😈", expresó en el posteo que recibió más de 25 mil "likes" y mensajes como: "Compro", "Hay necesidad?", "Qué bomba", "Te amo", "No podessssssss", entre otros.