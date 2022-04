Miriam Lanzoni sorprendió en televisión sin ropa interior

Después de unas intensas vacaciones en el exterior, Miriam Lanzoni regresó a Argentina a sus compromisos laborales y a su puesto en el programa de América "A la Tarde" en donde oficia como panelista.

La pelirroja se mantiene activa en las redes y no deja de sorprender con osados looks en donde la actriz, no duda en mostrar su cuerpo y hablar del amor propio.

Con exuberantes curvas, la mujer de Christian Halbinger, eligió una remera negra con transparencias en donde no pudo usar ropa interior.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer mostró el detalle y los fanáticos enloquecieron al ver la parte baja de los senos de la mujer que demuestra que el pudor no es su problema.