En tanga, Ivana Nadal pidió volver a sentir la magia de viajar

‘Ay por favor necesito volver a sentir esa magia de viajar. De pertenecer al mundo entero. Falta poquito. ¿Dónde crees que voy? Te leo’, escribió Ivana Nadal en su cuenta de Instagram el pasado el pasado lunes. La morocha decidió empezar la semana con noticias suyas para sus seguidores y seguidoras, que fieles a ella y todo el material que va publicando se volvieron locos con posibles novedades.

La modelo de la famosa red social compartió a modo de publicación dos sensuales postales desde una paradisiaca playa, recuerdo de algunas de sus vacaciones. La famosa sabe cómo llamar la atención de sus más 2.7 millones de fanáticos en el popular sitio, y en este caso lo hizo mostrándose con un traje de baño que denotó sus trabajadas curvas. Toda de negro, corpiño, tanda y lentes de sol derritió toda la pantalla.

En otra publicación, Ivana posó al costado de la pileta a comienzos de marzo y su look non paso desapercibido. Con una microbikini color durazno se mostró boca abajo y sonrió para la cámara. Antes ya había mostrado otra pose con ese traje de baño, por lo que los comentarios elogiosos no tardaron en llegar.