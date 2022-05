Casi desnuda, Cinthia Fernández criticó a su ex marido

Hace algunas semanas los problemas entre Cinthia Fernández y Matías Defederico volvieron a surgir siempre por cuestiones relacionadas al incumplimiento de la cuota alimentaria que el futbolista debe pagar por las tres hijas que tienen en común.

Fue Ángel de Brito quien en su cuenta de Twitter detalló el acuerdo al que llegó el cantante Paulo Londra con su ex novia: "Acuerdo Londra~Moreno $450.000 + todos los ítems detallados: casa, impuestos de la casa, auto, obra social de las dos nenas y la madre, banco de células madres, colegio y actividades extras".

Acuerdo Londra~Moreno



$450.000 + TODOS LOS ITEMS DETALLADOS.

- Casa

- impuestos de la casa

- auto

- obra social de las 2 nenas y la madre

- banco de celulas madres

- colegio

- actividades extras — Angel (@AngeldebritoOk) May 11, 2022

Luego de publicada esta información, muchos usuarios de la red del pajarito salieron a bancar a Cinthia y otros a Defederico por el monto que le pasa mensualmente que llega a los 55 mil pesos que, según la bailarina no alcanzan para nada: "No podés comparar lo que gana Londra, genera millones y millones de dólares permanentemente. Es un vuelto para él eso. El ex de Cinthia no pasa caprichosamente $55.000, la suma la fijó la Justicia de acuerdo a sus ingresos. No se casó con Messi, se casó con un tipo clase media", expresó.

De inmediato y muy activa en las redes sociales, Cinthia no se quedó cruzada de brazos y salió a contestar: "Ahí está cuando hablan al pedo... Señora, la Justicia estableció 140 lucas y él pasa 55. ¿De qué habla? Cállese por favor. Vacaciones en avión, comidas afuera todos los días, se compró una casa, negocio, auto después de separado. Vamos, cállese", sentenció Cinthia dejando en claro la situación.

Más tranquila y relajada en su casa, este viernes la influencer enloqueció a sus fanáticos al posar casi desnuda y tentar a muchos a seguirla en la plataforma para adultos Divas Play: "Noche de viernes, noche de @divasplayok", comentó.