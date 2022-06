Noelia Marzol anunció que está embarazada de una nena

En este finde semana largo, el ambiente artístico confirmó dos embarazos. El primero fue el de Cande Ruggeri que se conoció por un comentario de su padre, Oscar Ruggeri en ESPN. El segundo es de Noelia Marzol que, hace menos de un año, se convirtió en madre de Donatello junto a su marido Ramiro Arias.

En contacto con Ángel de Brito en "LAM" (América), la rubia comentó: “Todavía no sabemos cómo es que se entera Ángel siempre porque yo me hice el test y creo que él se enteró conmigo. Donatello va a tener una hermana y se va a llamar Alfonsina”, comenzó diciendo Noelia en referencias a las primicias del conductor.

La protagonista de "Sex", sumó cómo se siente y dijo: “Estoy pésimo, hormonal. Yo me sentí muy bien cuando esperaba a Donatello, pero este me está pagando bastante para atrás... Ya cumplí los 3 meses, así que de a poco voy mejorando. Me siento con muchas náuseas, cansancio, me agarra palpitaciones y tengo cansancio, no me puedo levantar de la cama”, dijo.

Apenas con un año de Donatello, Marzon finalizó diciendo: “Me dan mucho asco los olores. De hecho, ya pedimos delivery porque no quiero que cocine nadie en casa. Y antojes tuve, pero son pésimos como ensalada de repollo colorado”.