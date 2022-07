Peligra el ciclo de Flor Peña en América

En el ámbito de la televisión crecen los rumores sobre el posible levantamiento del programa de Florencia Peña, "La Pu*@ Ama" en la pantalla de América.

Aparentemente por el bajo rating y el débil rendimiento en la parte comercial se habló de un posible final del polémico envío.

Si bien la información se instala en todos los medios, la gerenta de programación del canal de Daniel Vila Fernanda Merdeni, aclaró que esto no es verdad.

Entrevistada por el programa "Socios del Espectáculo" (El Trece) la mujer negó el rumor y Rodrigo Lussich agregó: "La gerenta de programación nos aclara que no se habla de levantamiento...El problema acá es la guerra interna entre sectores del canal, Florencia Peña y parte de su producción siente que le están boicoteando lo que es la venta del programa, el área comercial. La falta de pauta publicitaria es complicada para sostener el presupuesto de un programa".

Respecto de un encuentro con la actriz, Merdeni comentó: "Nos juntamos con Flor la semana pasada. Fue una muy buena reunión, en la que no se habló nunca de levantar el programa. A medida que pasan los días los programas van mutando y escuchando a las audiencias".

Enterada de la situación que se está viviendo, Flor Peña no se quedó callada y también salió a dar su opinión: "Me sigue sorprendiendo lo que genero. Me están haciendo sentir muy importante. El programa está muy lindo, le estamos encontrando la vuelta. Es un horario muy competitivo", comentó.

Luego agregó: "Hubo un ensañamiento con el programa y conmigo que no esta, la gente que viene la pasa bien, tenemos buenos invitados... Yo soy carísima. Tengo un contrato grande con América, no tengo nada para decir".