El sorprendente cambio físico de Tamara Báez, la mujer de L-Gante

Nadie puede negar que desde la aparición de L-Gante junto a su madre y a su novia a punto de dar a luz, todas las miradas se posaron en estos nuevos protagonistas de la cumbia y sus excentricidades compartidas en redes sociales.

La joven Tamara Báez fue todo un suceso entre los fanáticos del artista, sobre todo luego de dar a luz a Jamaica y estar muy activa en las redes sociales.

Con más de 700 mil seguidores, la rubia comenzó a hablar de sus rutinas, actividades y sobre todo, tratamientos de belleza.

Poco a poco, la humilde chica de barrio se fue convirtiendo, gracias a la tecnología y las innovaciones estéticas, en una mujer renovada y muy diferente a la que los fans conocieron un tiempo atrás.

Las redes no dejaron pasar el cambio y los haters, sobre todo, atacaron a Tamara con todo tipo de comentarios negativos.

Cansada de las situaciones cotidianas, Báez salió a responder y comenzó diciendo: “Yo me pregunto… ¿no se cansan de hacer el mismo meme de Tamara Báez con plata, Tamara Báez sin plata? Soy la misma persona, ¡Dios! Tenía 14 años”, dijo la pareja de L-Gante.

Luego sumó: “Era una nena, me fui a hacer el documento a las 4 de la madrugada con mi mamá, me vestía con ropa deportiva porque era de barrio y sigo siendo. Tenía flequillo, me sentía turrita, ¿y? ¿qué problema hay? No entiendo qué les molesta o por qué se ponen contentos cuando comentan cosas feas”, expresó la joven madre.

Para cerrar, Tamara apuntó a los haters y no dudó en decir: “Anda a laburar amigo, medicate, ponete bien ready y sacate fotos lindas. Que no les moleste la felicidad del otro porque es triste”.