¿Crisis entre Mica Viciconte y Fabián Cubero?

Luego se convertirse en padres del pequeño Luca, Mica Viciconte y Fabián Cubero se mostraron felices en las redes sociales al cumplir uno de los máximos sueños de la ganadora de "MasterChef Celebrit" (Telefé).

El ex de Nicole Neumann por fin se convirtió en padre de un varón luego de las tres mujeres que tiene con la panelista de "Los 8 Escalones del Millón" (El Trece).

Ahora Estefi Berardi, en sus redes sociales y ante la consulta de un seguidor, dejó entrever que la pareja no estaría pasando por el mejor momento.

Al parecer la ex Combate negaría el mal momento entre sus familiares y amigos y así, la panelista de "LAM" (América) lo expresó en una historia de Instagram.

También en conflicto con su ex, Cubero estaría muy estresado intentando mejorar la relación tal como lo confirmó Guido Záffora en el canal del cubo: "Me dicen que también José Manuel Urcera está más a favor de que todo esté más tranquilo. Y Mica tira nafta sobre el fuego y pasan estas cosas", afirmó y agregó: "La relación viene muy mal desde lo que pasó con el posteo de Mica por lo de Bariloche. Y ese móvil que dio Cubero a Intrusos, que a Nicole no le cayó nada bien. Porque ella dice 'no hablo, me vienen a buscar'. Porque ella no frena, se va directo y no habla del padre de sus hijos".

“Nicole Neumann dice que Mica Viciconte no ayuda para nada. Sobre todo, teniendo en cuenta ese posteo echándole la culpa a Nicole, cuando claramente no se tenía que meter”, aseguró el portal Ciudad sobre las declaraciones de Záffora.