Emilia Soler agradeció el apoyo del público para seguir en La Voz

Este domingo, Emilia Soler y Andrés Cantos resultaron elegidos por el voto del público, para continuar en el exitoso programa de Telefé "La Voz Argentina".

Los dos cantantes se mostraron sorprendidos por el resultado, teniendo en cuenta el talento de los integrantes del equipo por lo cual la suerte de seguir o dejar el ciclo podía ser de cualquiera.

Muy feliz y agradecida, Emi usó sus historias de Instagram y expresó: " Bueno ahora que estoy más tranquila y que no tengo la cara de asustada que tenía antes, quería agradecer de todo corazón... porque todos los días me recuerdan un poquito más que me quieren escuchar y eso me resulta demasiado loco", dijo la joven intérprete.

Luego sumó: "Y les quiero agradecer a la gente de mi provincia, San Juan que hicieron un movida... lo anunciaron en noticieros, diarios, por todos lados nos promocionaron a Andrés y a mí... y miren adónde nos dejaron... así que muchísimas gracias por el aguante que nos tienen, porque se nota el amor que nos tienen y que nos están mandando... y estoy muy feliz. Nos vemos en la próxima y en el Movistar Arena... quéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?", cerró divertida Soler.

Este lunes 29, es el turno del team de Ricardo Montaner en donde otra representante de San Juan, Dandara se jugará, de acuerdo a la voluntad popular, por un lugar junto a Cantos y Soler para subir al escenario del Movistar Arena este próximo 10 de septiembre.