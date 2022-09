Darío Barassi habló sobre la salud de su hija Inés

Este viernes, la noticia de la internación de la hija menor de Darío Barassi preocupó a los seguidores del actor sanjuanino.

Fue Rodrigo Lussich y Adrián Pallares quienes contaron que Inés, la hija recién nacida del conductor de "100 argentinos dicen" está internada con un problema de salud, situación que obligó al mediático a dejar su programa de entretenimientos por un tiempo.

Frente a la creciente noticia y preocupación, el mismo Barassi decidió compartir un mensaje en sus redes sociales para contar, un poco de la verdad que vive su familia por estos días: "Es una infección viral, ya tendremos el alta. Tiene un poquito de reflujo que es lo que tienen todos los chicos. No es ni mucho más ni mucho menos que eso. Fue intenso, angustiante, la pasamos para el or... todos. Obvio que sí", comenzó diciendo el conductor en Instagram.

"Ni en pedo iba a aparecer en redes para clarificar ni contar nada porque es un momento muy personal el que estoy viviendo. Pero atento a que veo titulares que me desquician, sobre todo vinculados a la salud de mi hija, o mi futuro laboral, aparezco mínimamente por acá. Porque hasta que no esté en mi casa con mis dos hijas no quiero ni aparecer por acá, porque quiero estar tranquilo y en paz", agregó el nacido en San Juan.

"Mi hija está totalmente fuera de peligro, desde hace varios días. Pero como es una bebita muy chiquita, de 30 días hay que hacerle 10.000 estudios. Por protocolo se estudia e intensifica todo. Eso es lo que nos demora en la internación. Cuando esté más tranquilo contaré un poquitito más, lo que sea necesario", cerró Darío para luego dejar una foto de los pies de su hija en donde no dudó en agregar: "las garras de una leona".