Desde la cama, la China Suárez contó por qué se enamoró de Rusherking

Cuando nadie apostaba nada por la relación de Eugenia La China Suárez con Rusehrking, ahora la ex de Benjamín Vicuña compartió un extenso texto en sus redes hablando de su gran momento personal.

La bella actriz estuve en Nueva York junto al trapero siendo parte de la Semana de la Moda invitada por Carolina Herrera.

Para dejar en claro lo que siente la mujer por el ex de María Becerra, escribió un emotivo mensaje a sus fanáticos que comenzó diciendo: "Me enamore de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamore de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamore de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamore de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles", comenzó diciendo.

Luego la China agregó: "Me enamore porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamore porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamore porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamore porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca".

Para cerrar Suárez agregó: "Hoy te admiro y quiero mas que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando @silvitinacanal me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo".

Por si esto fuera poco, la China posó desde su cama luciendo ropa interior de encaje negro y, sin dudarlo, aseguró: "Yo sé que no parece pero estoy contenta".