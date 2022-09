Wanda confirmó que esta separada pero Icardi no lo acepta

Luego de infinitas idas y venidas, Mauro Icardi y Wanda Nara le pusieron fin a su amor. Ella esta en Argentina y él sigue en Turquía pero en las redes las especulaciones son gigantes, ya que no hay acuerdo con lo que exponen.

Hace meses que la pareja viene teniendo altibajos por supuestas infidelidades de Mauro con Eugenia "China" Suárez. Desde allí comenzaron las disparidades. Idas y vueltas eternas. Pero todo habría llegado a su fin. Así lo hizo saber Wanda en una publicación donde habló de su pareja en tiempo pasado. Sin embargo, Mauro señaló que era parte de un juego y hasta mencionó la posibilidad de un hijo en camino.

A esto Wanda seguía dando pistas en sus historias de Instagram aludiendo a que la historia de amor habría finalizado. Pero Icardi seguía colocando frases de amor para su esposa. A pesar de ello, Wanda dio fin a todo y confirmó que estaba separada. Acto seguido Icardi borró todo su intento de tapar el problema.

Uno de los mensajes que Icardi detalló: “No estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho”, junto a un emoji de un corazón. Pero esto fue eclipsado por Wanda y su confesión.

La empresaria fue contundente al decir 'Me resulta muy doloroso y vivir este momento. Pero daba mi exposición en las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalles sobre esta separación. Por favor que puedan entender no solo por mí sino también por nuestros hijos'.