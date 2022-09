"Me puse triste y lloré": el terrible momento de Barby Silenzi

La historia de amor entre Barby Silenzi y El Polaco parece no tener fin. Luego de varias idas y vueltas, ahora la mediática volvió a confirmar que se separó del cantante con quien tiene una hija en común.

Los ex novios estuvieron en Jamaica hace pocas semanas y, cuando todo parecía estar en el mejor momento, se conoció la noticia de la separación.

El pasado fin de semana el cantante de cumbia estuve invitado al primer programa de Juana Viale y vivió un momento complicado, cuando Pampita le preguntó sobre la protagonista de Divas Play: "¿Barby es el amor de tu vida?" consultó la mujer de Roberto García Moritán.

Sorprendido por la consulta, el artista quiso esquivar a la modelo y se atrevió a decir que sus amores son sus tres hijas, fruto de las relaciones con sus últimas parejas: "Tengo varios amores de mi vida, me metés en un quilombo. Mis hijas son los amores de mi vida, cien por ciento".

Obviamente la repuesta no cayó bien a Silenzi, que también descubrió que El Polaco la había bloqueado en sus redes sociales.

Hace algunos días, Barby visitó "Intrusos" (América) y no dudó en decir: "Estoy enamorada del mismo de siempre. A pesar de todo, yo sigo ahí luchando. Con El Pola nos conocimos y quedé enamoradísima. Calculo que a él le pasa lo mismo. Nosotros nos peleamos, nos separamos, vamos y venimos, pero estamos bien, estamos juntos. Soy muy celosa, lo tengo que reconocer. ¿Quién no es celoso? Además el trabajo de él es muy complicado. No es fácil", cerró.

En contacto con el portal Magazine, Barby expresó: "Creo que uno no responde ese tipo de preguntas de compromiso. La verdad, no sé qué le pasó. Estamos bien. Ya charlamos eso en privado así que no voy a decir más nada. Lo único que sí te puedo decir es que me puse triste y lloré. Creo que como haría toda mujer".