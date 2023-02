Ricardo Darín celebró la nominación al Oscar pero aseguró que no irá a la ceremonia

Este martes, la noticia de una nueva nominación en los Premios Oscar para una película argentina, llenó los portales de noticias y las redes sociales festejando tal distinción.

La historia dirigida de Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, "Argentina 1985", quedó nominada para competir en la categoría Mejor Película Internacional el próximo 12 de marzo en Los Ángeles.

El Juicio a las Juntas Militares que se hizo durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, fue el tema central del film que conquistó festivales y ganó premios internacionales.

Semanas atrás Ricardo Darín expresó: "Estoy muy contento por varios motivos: por la película, por Santiago Mitre, por Peter Lanzani, por mí también. Por todo el elenco", aseguró.

El ganador de otra estatuilla de la Academia por "El Secreto de sus ojos", se comunicó con "Socios del Espectáculo" (El Trece) y aseguró: "No voy a ir a la entrega por cábala", reconoció el actor.

"Esto es para que los familiares y amigos de las víctimas (de la dictadura cívico militar) se sientan mínimamente recompensados", finalizó Ricardo Darín feliz por el reconocimiento internacional.

La película nacional competirá contra cuatro producciones europeas:

All quiet in the western front, de Alemania.

Close, de Bélgica.

EO, de Polonia

The quiet girl, de Irlanda.