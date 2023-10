Un fuego: el destape hot de Karina Mazzocco

Marcando un estilo frontal y desprejuiciado en relación a la información, Karina Mazzocco sigue sorprendiendo cada día en "A la Tarde" por América.

Cansada y con necesidad de vacaciones, la conductora dejó su lugar temporariamente a Luis Ventura y dejó Argentina en busca de sol y relax.

Con Europa como destino, la ex modelo compartió su recorrido en las redes sociales al expresar: “¡Allá voy! ¡A soñar a lo grande! ¡Exageradamente! Algunas veces me pasó. Desear tanto, pero taaaanto algo... Y luego alcanzarlo. Lo soñaba dormida, también despierta y en todo momento. Así que si me pasó a mí, también puede pasarte a vos. Es momento de renovar los sueños. Y tal como enuncia mi posteo... Si vamos a soñar soñemos gigante, ‘exageremos’”, publicó Karina Mazzocco en su cuenta de Instagram.

“Mis vacaciones tan soñadas... Un poquitito de toda esta hermosura que me encanta compartir con ustedes”, comentó desde sus redes sociales al mostrar cómo eran sus primeros momentos en Italia con una pose muy sensual.

En bikini, la mediática luego compartió: “¡Atardecer en La Maddalena y la salida de esta luna fabulosa! La maravilla de hacer una buena pausa en el año. Reciclarse. Desconectar del ‘todos los días’. Olvidarse por un rato de la rutina. Cambiar de aire, de clima, de paisaje... ¡Un sueño”.

Casi al final del paseo, Mazzocco compartió sus últimos momentos de vacaciones: “Y así llegamos al final de este viaje divino por el sur de Italia. Este lugarcito de cuento lo encontramos recorriendo Costa Amalfitana antes de llegar a Positano. ¡Una locura Italia, su belleza, su naturaleza, sus sabores, su clima! En todas partes hay cosas divinas para ver. ¡Cualquier pueblito es pura hermosura! Siempre hay rinconcitos para descubrir, saborear y disfrutar”.