“La gente en el fondo es buena”: el llamativo experimento de Migue Granados

Muy vigente y actual, Migue Granados está al frente de su canal de streaming "Olga" y en ese contexto realizó un llamativo relevamiento sobre los haters y sus comentarios en las redes sociales.

Todo comenzó cuando, durante una entrevista a La Joaqui en su programa “Soñé que volaba”, en donde el conductor contó: "Estoy dando vuelta haters en las redes, y haciéndoles prints para hacer un posteo y un informe sobre eso”, comenzó diciendo.

Migue Granados sorprendió con su experimento con los haters: “La gente en el fondo es buena” pic.twitter.com/tdWTFT1rU3 — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) November 17, 2023

Luego agregó: “Lo voy a exponer porque ya lo terminé”, dijo y siguió: “Ahí me dicen que estuvo armado, nadie nunca le puso lugar al pel… de Migue Granados”, contó que dijo el hater y él respondió: “Venite a vos a ponerme un lugar”, lanzó y el usuario escribió: “Cuando quieras”.

El humorista contó que el usuario tenía una foto con su hijo y le señaló: “¿Sos el bebé de la foto?”, y contó: “Me pone ´No, no, soy el que tiene al bebé. Vos sos el hijo de (Pablo Granados)´”, leyó.

“Me pone 'Pasame la dirección o el número de lote, si es en un country'. Yo le digo: 'Cómo te duele que alguien piense que no sos ni un poquito gracioso'. 'Jajaja' me pone. Y yo le pongo: 'Pero pusiste Jajajaja´”, siguió contando Migue.

En este ida y vuelta, Migue contó que el hater cambió su postura y respondió: “Sos una cago de risa, me dice, andá a dormir la siesta tranquilo. Y yo le digo: 'Pero entonces, ¿no nos vamos a golpear el rostro como varones?'”.

“Cuando quieras, igual mejor en tu casa que seguro tenes pileta”, le dice el usuario y Granados contesta: “En dos mensajes más sos mi amigo”, dijo y agregó: “¿Querés que probemos ser amigos? le dije -siguió Granados- Yo te quiero, tengo pile y entró a River cuando quiero y como quiero, porque era re de River el chabón”, detalló la revista Pronto.

Por último, el usuario de Twitter se disculpó: "Me dice ´Al final, te prejuzgué. La verdad, loco, ya lo borré. No pensé que te iba a joder. Me hiciste cambiar la opinión que tenía de vos. Cuando invites desconocidos a tu programa, chiflame”.

Reflexión

Como era de esperarse, esta charla virtual generó revuelo en las redes y Migue Granados fue consultado en el Programa Poco correctos: “Era un chabón de Twitter que me estaba bardeando, porque en general bardean porque sí, porque es como jugar al ring raje”.

“Me la agarré con el loco a modo de ejemplo y cuando le contestas termina siendo buena gente”, resaltó el conductor de Olga y agregó: “Cuando le dedicás tiempo de calidad se dan vuelta para bien”.

Para cerrar el hijo de Pablo Granados comentó: “No es nada que haya descubierto yo, hay gente que odia a Messi y seguro cuando salieron The Beatles tenían sus haters”.