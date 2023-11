En corpiño y saquito, Flor Peña posó de un elegante blanco

No es un secreto que la belleza de Flor Peña despierta más que suspiros en sus más de 6 millones de seguidores en Instagram. Todo lo contrario, la modelo e influencer enloquece a todos y todas cada vez que se aparece con un nuevo look y en esta oportunidad no fue la excepción. Elegante, casi toda de blanco, la morocha lució sus sensuales curvas.

Con un traje blanco holgado y elegante la rompió toda. Sentada en una silla, con las piernas abiertas, las manos en pose y la mirada sensual y penetrante, la actriz lució el saco desprendido y un corpiño gris tipo metalizado. Así dejó boquiabiertos a sus fans que en los comentarios no dejaron de tirarle flores.

'La más hermosa de las argentinas. Me encanta tu personalidad, y todo lo q expresas. Soy tu fan', expresó un hombre. 'Estás cada día más bellísima!!!!', sostuvo una mujer. 'A seguir soñando que me como ese lomo lpm', se atrevió a comentar uno de sus seguidores. Es que sus osados looks siempre son motivo de miles de elogios por su trabajado cuerpo.

Pero no fue solo esa publicación de este fin de semana con la que Flor encendió a sus seguidores, sino que una postal de ella en la pileta despertó más que suspiros. Se trata de una imagen suya en la que promociona a una empresa de agua tratada. La mujer que escenifica a Moni Argento lució una malla verde que dejó un generoso escote. Además, el detalle de su mirada sexy le dio el toque.

Y si hablar de elegancia se trata, la conductora sabe cómo hacerlo. En una publicación en la popular red social, que ya tiene varios días, se mostró agarrándose la cabeza con un peinado distinto al habitual, y luciendo su hermoso cuerpo con un vestido negro, que además del profundo escote, tuvo la particularidad de que el largo besó el piso. De perfil, de frente, riéndose como loca (fiel a su estilo), ella, en ese set de fotografías, siempre dejó en claro que es una de las más bellas del país.