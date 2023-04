Las sorprendentes declaraciones de Oriana Sabatini sobre los cadáveres

Oriana Sabatini, la modelo y cantante, novia del campeón del mundo Paulo Dybala, causó sorpresa tras dar a conocer su segunda pasión. Se trata de la Tanatopraxia, es decir, la técnica que engloba todos los métodos y prácticas orientadas a la higienización, conservación, embalsamiento, restauración y/o reconstrucción de un cadáver, para su posterior embellecimiento.

Resulta ser que la hija de Cathy Fullop, afirmó que la muerte es algo que le llama la atención desde siempre y además no le da miedo. Ella expresó:

"Me gusta mucho la medicina forense, pero creo que es un compromiso muy grande que no se si estoy preparada y descubrí esto de la Tanatopraxia y me enteré que se podía estudiar haciendo un curso bastante corto y dije: ¿por qué no?".

Luego de ello, también contó que aún no realizó ninguna práctica, pero continúa preparándose para cuando llegue el momento, estudiando como maquillar a difuntos, abrir cuerpos y remover órganos.