Juguete sexual: Guille Valdés lo usó y lo llevó "puesto" al supermercado

Desde hace pocas semanas, Guillermina Valdés se sumó al programa de streaming "Loft 911" junto a Brenda Gandini, Cande Molfese y Minerva Casero en donde se tocan variados temas.

Me sentí rara con esas dos bolas.

En las últimas horas, la ex de Marcelo Tinelli confesó que usó un juguete sexual y que lo llevó "puesto" cuando fue al supermercado.

Qué son las bolitas chinas

La rubia detalló que se animó a las "bolitas chinas" que tienen como uno de sus "beneficios mantener en buen estado el suelo pélvico para mejorar su tono o base a través de la contracción mínima de los músculos en estado de reposo", aclaró una marca de fabricación nacional.

La experiencia de Guillermina

“Me sentí rara con esas dos bolas. Fui al supermercado, por ejemplo. Habla bastante bien de mí que no se deslizaron. Quedaron ahí, no bajaron. O sea que hay un tema contráctil importante. No vibra, solamente las tenés que tener en su lugar. No es cómodo, a mi nadie me avisó que lo era. Veré con el tiempo” , dijo sin pelos en la lengua sobre su experiencia.

Todo el tiempo tenía la sensación de que las perdía.

Luego Valdés agregó: “Lo recomiendo como ejercicio. Quizás es mejor quedarse caminando en la casa porque pensar que se te pueden salir las bolas es un tema, pero llegué y estaba todo en su lugar, aunque todo el tiempo tenía la sensación de que las perdía. Pero bueno son indistinguibles, vos las ves y pueden ser un juguetito de Lorenzo o de Igor, mi perro”, concluyó Guillermina divertida.