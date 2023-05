Jorge Rial volvió a la radio y habló de su muerte

Hace algunas semanas, la noticia del infarto de Jorge Rial en Bogotá llegó a Argentina y obligó a las hijas del conductor y a su médico personal a viajar a asistirlo.

Este fin de semana, el conductor de "Argenzuela" volvió al país en un vuelo sanitario y, este lunes, sorpresivamente, pasó por su programa de radio para contar, en primera persona, lo que vivió.

Para comenzar, el padre de More Rial confirmó un rumor que había circulado de que estuvo muerto durante diez minutos y logró ser reanimado por los médicos: "Nadie está preparado para morirse. Literalmente, eso fue lo que me pasó. De hecho, en mi hoja clínica, dice 'muerte súbita'. Estuve más o menos diez minutos (muerto). Ese fue el tiempo que estuvieron tratando de reanimarme. Me dieron tres descargas eléctricas y me cag... literalmente a palos. De hecho, todavía me duele mucho la caja toráxica. Omar es el nombre del enfermero que se trepó arriba mío y se negó a dejarme ir. Todavía lo cuento pero no lo asumí. Realmente, fue terrible", comenzó diciendo Rial.

Luego, acerca de su experiencia en otro plano, el periodista agregó: "Hay algo, yo lo vi. Me dio fuerza. No digo que le perdí el miedo a la muerte pero tengo una mirada distinta. Me di cuenta de que no es tan jodido, ni doloroso", aseguró.

Para cerrar, el ex Intrusos aseguró: "Para el que se va no es doloroso, es sólo una transición. Todavía tengo en el cuerpo una sensación de calorcito hermoso. Tampoco quiero caer en nada místico. No es que vi a mi papá ni a mi mamá pero sí pasaron cosas. Fue muy fuerte", concluyó Jorge Rial.