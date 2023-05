Thelma Fardín detalló sus pasos a seguir contra Juan Darthés

"Estoy shock, pero no me voy a quedar de brazos cruzados", así se expresó la actriz Thelma Fardín luego de conocer la decisión de la Justicia de Brasil en le caso de Juan Darthés.

El actor, acusado de violación por la artista fue absuelto por el delito de abuso sexual y, con respecto a eso la mujer agregó: “Con el fallo sentí que recibí una piña...Fue un baldazo de agua fría”.

En conferencia de prensa, la ex "Patito Feo" aseguró que no bajará los brazos y apelará la absolución del actor. También aprovechó en pedir a las víctimas que sigan denunciando y "no se callen", informó Radio Con Vos.

Si no hay respuesta por parte del Tribunal Supremo de Brasil, Fardín no dudó en decir que irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque “la violación está más que probada”.

La ley que favoreció a Darthés

El tribunal brasileño justificó su resolución en un tecnicismo muy particular. Hasta 2009, en el país vecino se exigía la prueba de acceso carnal para demostrar un caso de violación, algo que pocas semanas más tarde se modificó. “Estoy en shock porque yo tenía entendido que la ley había cambiado en el 2010”, dijo Thelma Fardin .

“Es muy impresionante leer que durante 50 páginas describen que creen en mi palabra pero se aten a esta ley que regía 68 días antes”, agregó la actriz.

En tanto, si el abuso hubiese sucedido 68 días después, “la condena sería otra”, marcó la actriz. En Brasil solo el 1%de las denuncias por abuso sexual llegan a una condena. “Eligieron la ley más benigna para el acusado”, cerró Thelma indignada.