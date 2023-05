"No hay lugar que no deba guita": Beto Casella defenestró a Marcelo Tinelli

Le llegada de Marcelo Tinelli a América generó pasiones y odios entre los famosos y varios conductores de radio y televisión.

Con el anuncio de la nueva edición del "Bailando", muchos mediáticos e influencers no dejan de mostrar sus habilidades para llamar la atención del nuevo gerente de programación y contenidos del canal del cubo.

Por otro lado, un gran grupo de conductores y periodistas critican el nuevo puesto de "El cabezón", como el caso de Beto Casella que desde su programa de radio de Rock&Pop, no se guardó nada y apuntó directamente contra el ex de Guille Valdés.

"Está deambulando productora por productora, canal por canal, a ver si le dan un galpón donde grabar. América no tiene espacio, no hay lugar en el que no deba guita... ha estado incluso por Canal 9 que me parece una locura, por orgullo aunque sea porque le das espacio a alguien que va a pelear desde otro lugar por el tercer lugar. Igual, le piden adelanto de la mitad porque saben que no paga", comenzó diciendo el conductor de "Bendita".

"Ojo, es lo que se dice y él no desmiente. Le debe a cada santo una vela, agarrás un cheque de Tinelli y sale volando, como un globo de esos que los soltás y vuelan... va a tener que grabar desde una plaza el programa, en un baldío", aseguró Beto sin filtro.

"Nunca ponen guita de ellos, que es lo que podría hacer cualquiera de nosotros: algo me sale mal, pongo de la mía... eso no se le ocurre jamás. No puede estar debiendo plata a productoras chiquitas... tengo entendido que debe un par de sueños".

"Ni una rata de barrio ha sido tan desprolijo como él. Trascendió esto, no desmiente, lo damos por hecho. Es grave porque el Banco Central informa que le han rebotado más de 236 cheques y él no lo niega... en algunos países, vas en cana", cerró el mediático más encendido que nunca.