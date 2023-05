"Cometí un gran error": Romina de GH se arrepintió de sus cirugías estéticas

Luego de su salida de "la casa más famosa del mundo", Romina Uhrig debió explicar algunos temas relacionados con su vida política pero además, comenzar a disfrutar de su nueva vida luego de "Gran Hermano".

Invitada al programa de Telefé de Georgina Barbarossa, la mujer confesó que cuando era joven, se sentía muy "insegura" con su cuerpo.

“Yo me hice varias cirugías”, comenzó diciendo Romina y agregó: “Me hice la de las mamas porque tuve tres nenas, me levanté, y después me hice la abdominoplastía... Como no tengo muy linda piel, me había quedado muy feo lo que es la panza y las mamas”.

Luego, Romina confesó que está arrepentida de haberse sometido a una rinomodelación: “Cometí un error grande por querer verme mejor. Me había hecho lo de la nariz, que te pinchan y te la levantan... bueno, me había quedado una cosa acá y me tuvieron que sacar todo ese relleno, se me cayó la punta. Tuve que operarme”.

Para cerrar, la joven madre reconoció: "Era bastante insegura y sigo siendo un poco insegura”.

Igualmente, la ex participante del exitoso certamen, comparte sensuales fotos en sus redes sociales que encantan a sus fanáticos quienes apoyan y acompañan.