Los primeros síntomas que Wanda Nara sintió antes de la internación

Luego de que Jorge Lanata asegurara que Wanda Nara padecía de Leucemia, muchos periodistas criticaron al conductor entre ellos Ángel de Brito, quien aseguró que él tenía información previa pero que no quiso compartirla con el público.

Según el conductor de América, la mujer de Mauro Icardi comenzó con una molestia desde la fiesta que ella y su esposo organizaron por el final de las grabaciones de "Masterchef" (Telefé).

"Cuando se hace los estudios encuentran valores que no estaban bien. Se repiten esos estudios y los valores vuelven a dar de la misma manera. El único síntoma que tenía Wanda antes de ir a hacerse el chequeo de rutina era una pequeña molestia en el bazo , que no sabían si era ginecológico, o sea si era del bazo o era de ovarios. Pero no tenía absolutamente nada preocupante como para ir a hacerse un control, se los hizo porque sí", explicó Ángel.

Para cerrar, el conductor se refirió al posteo de la conductora y aseguró: "Wanda recién hoy comunicó lo que quiso, lo que pudo, parte de lo que sabe, pero Jorge Lanata se preguntaba en su descargo a '¿a quién lastimo yo, a quién estoy jodiendo?' Y, por ejemplo, voy a contar cosas que estoy autorizado por la protagonista, por Wanda con la que hablé el fin de semana. Y Wanda me contó que sus hijos no sabían lo que estaba atravesando, solo sabían que se había internado, que se había hecho unos chequeos. Obviamente como cualquier padre, creo yo, como cualquier adulto intentan pilotear la situación hasta tener un diagnóstico certero y qué tratamiento y qué pasos hay que seguir a partir de ahora", expresó el mediático y aseguró que solo dos personas estaban al tanto de lo que le ocurría a la empresaria: su marido Mauro Icardi y su madre, Nora Colosimo.