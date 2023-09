Maxi Guidici: "Estoy encerrado como si estuviese preso"

Este viernes en horas de la mañana se conoció la noticia de que el ex participante de Gran Hermano, Maxi Guidici habría consumido un blister de pastillas frente a una complicada situación que atraviesa.

Recientemente separado de Juliana Díaz, también ex participante del ciclo de Telefe, el cordobés chocó yendo a ver a la joven al Bailando.

Maxi de #GranHermano está mejor. Está viajando a Buenos Aires su madre desde Córdoba, y lo acompaña Juliana y El Conejo, su exnovia y su mejor amigo tras el intento de suicidio. Ya está recibiendo la ayuda necesaria. pic.twitter.com/u1YzRUYx9B — Agus Rey (@agus_rey) September 22, 2023

Internado en un centro médico de Ramos Mejía, Maxi ya recuperado expresó su enojo por contar con compañía policial: "Todavía sigo acá, son las 9 de la mañana, desde la 1 y media que estoy", comenzó diciendo el "hermanito".

Luego agregó: "Protocolo va, protocolo viene, estamos esperando un mail para que me puedan liberar, ya me vieron los médicos... Tenemos un guardia acá pendiente, marca personal, que la verdad no entiendo ni para qué, como si fuese un delincuente o hubiese hecho algo malo".

"La verdad es que el trato, salvo de estas dos chicas que están acá adentro, el trato del resto asqueroso. Yo no entiendo cómo podemos tener este tipo de gente trabajando, es un asco, estoy encerrado como si estuviese preso. Ojalá nunca les toque venir a Ramos Mejía", sentenció el joven.