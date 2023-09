Datos escalofriantes sobre el intento de suicidio de Maxi de GH

Este viernes la noticia del intento de suicidio de Maxi Guidici, el ex participante de Gran Hermano, conmocionó a la opinión pública por los coletazos que deja el reality de Telefe en sus participantes.

En medio del drama, algunos de los ex compañeros del cordobés acompañaron al joven, sobre todo Juliana Díaz, la ex novia del polémico jugador.

Uno de ellos fue Alexis, más conocido como Conejo quien también sumó detalles inesperados del momento en que encontraron a Maxi inconsciente en su departamento.

Frente a algunos llamativos mensajes a sus familiares y amigos, Díaz y el ex novio de Coti Romero debieron pedir ayuda al encargado del edificio para poder ingresar al departamento de Maxi.

Entrevistado por el móvil de LAM, Alexis sumó información y dijo: “En su casa había olor a gas. Cuando llegué, no había llegado la policía ni el SAME, el portero tampoco me atendía”, comenzó diciendo el Conejo.

Luego agregó: “Después entramos gracias al portero, pero sí había olor a gas... Maxi no se mantenía parado, es como si estuviera borracho. Cuando llegaron los médicos, lo revisaron. Estaba como muy dopado”.