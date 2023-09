¿Todo mentira?: acusan a Maxi Guidici de fingir sobre su crisis emocional

Hace algunos días la información del supuesto intento de suicidio del ex participante de Gran Hermano, Maxi Giudici puso en el tapete las implicancias psicológicas del reality más exitoso de Argentina.

Con el paso de los días y la leve mejora del cordobés, ahora surgen algunos rumores de que todo habría sido inventado por el ex participante para acaparar la atención y ser llamado por Marcelo Tinelli al "Bailando", la máxima aspiración del ex novio de Juliana Díaz.

A través de las redes sociales, especialmente de "X" (ex Twitter) aparecieron algunos testimonios de personas que aseguran que el propio hospital Ramos Mejía desmintió el consumo de pastillas y calificó el hecho como 'un cuadro por la ingesta excesiva de alcohol'. Vale decir que esto se contradice con el informe policial que fue caratulado como intento de suicidio, informó Pronto.

Sin dudarlo y con un enfrentamiento explícito, Alfa se atrevió a dudar públicamente de Maxi. Otros como Martina Steward Usher, ex compañera de reality, disparó: "Cuando salgan las capturas que tienen que salir, no va a entrar a ningún lado. Me animo a decir que no lo va a llamar ni la vieja".