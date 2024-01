Murió el actor Christian Oliver y sus dos hijas en un terrible accidente

Christian Oliver, cuyo nombre real era Chistian Klepster, murió este jueves en un accidente de avioneta junto a sus hijas en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas.

El actor de Meteoro viajaba junto a sus hijas, Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años, y el piloto Robert Sachs, con destino a la isla de Santa Lucía. Los cuatro ocupantes de la aeronave fallecieron en el accidente.

Carrera

Christian Oliver, fue un actor alemán con ciudadanía estadounidense y, a lo largo de 15 años, tuvo una destacada carrera. El mediático actuó en películas como 'Meteoro', 'The Good German', 'Valkyrie' y la reciente 'Indiana Jones y el Dial del Destino'.

Oliver trabajó con éxito en la industria del entretenimiento durante los últimos 25 años. Trabajó con personalidades como Steven Soderbergh en The Good German junto a Cate Blanchett y George Clooney, Brian Singer y Tom Cruise en Valkyrie and the Wachowski's en Speed Racer y Sense8, entre otros.

También protagonizó la serie de acción número uno de Europa 'Alarm für Cobra 11 (RTL)' durante dos años y tuvo muchas otras apariciones en televisión en Estados Unidos y Alemania.

Días antes del accidente y ya disfrutando del Caribe, el actor compartió una postal desde la playa: "Saludos desde algún lugar del paraíso. A la comunidad y al amor ¡2024 a ella venimos!".

Esa misma publicación tiene ahora mensajes de dolor y despedida al intérprete y sus pequeñas hijas.