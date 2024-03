En topless: Jimena Barón se quitó la ropa y realizó un inesperado reclamo

Sin reparar en lo que sucedió con Daniel Osvaldo y su depresión manifiesta en redes sociales, Jimena Barón sigue con su vida y sus proyectos y, en las últimas horas realizó dos llamativos posteos.

En primer lugar, la también cantante mostró los resultados de su intensivo entramiento para sumar masa muscular. Barón aseguró a sus seguidores querer parecerse a Sarah Connor, el personaje interpretado por Linda Hamilton en Terminator.

"Voy a sacarme una foto de la espalda para ver cómo vengo con esto de los fierros", aseguró la sensual mediática y a continuación, desde su habitación, se quitó la parte superior de su ropa y, en topless exhibió sus músculos. A través de una historia de Instagram, los fanáticos celebraron la imagen y felicitaron a la mujer.

Por otro lado y más seria, Barón se preocupó por el Dengue y cuestionó a los medios nacionales por la falta de información y datos. Sobre una filmación del noticiero de TN, La Cobra cuestionó: "Hablen del dengue por favor, vendan repelente en todos lados y a precio accesible. Refuercen guardias que el personal de salud está totalmente colapsado", comenzó diciendo.

Luego Jimena respondió a un seguidor que le preguntaba por su ropa y dijo: "No tengo frío pero tengo todo el cuerpo cubierto por los mosquitos porque la epidemia del dengue que hay me da pánico. Siento que no se está hablando y concientizando lo suficiente. Todas las guardias colapsadas, el repelente sale un huevo y si tenés suerte de encontrar uno. Todo una locura", expresó Jimena preocupada por la situación.