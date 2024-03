Tras dichos gordofóbicos, Furia comenzó a perder seguidores

La llegada de Alfa y Ariel, no solo modificó a los jugadores sino también a Juliana, una de las favoritas de la competencia de Gran Hermano.

Fanática de Alfa, la doble de riesgo se "pegó" al ex participante dándole los gustos y atendiendo a cada uno de sus caprichos.

Es tal la simpatía que la calva siente por el fanático de los autos, que apenas ingresó "Big Ari", la actitud de Furia sorprendió a sus fanáticos en las redes sociales.

Comentario

La primera frase que dejó pensando al fandom de Juliana fue cuando le pidió a Ariel que hablara más bajo porque a Alfa le molestaba su tono de voz: "Bajá un poco el tono de tu voz así a él (Alfa) no le molesta, ¿dale?", le dijo Furia a Big Ari. En respuesta, tras haber quedado desconcertado inicialmente, Ariel dijo: "Bueno, armamos taponcitos para los oídos".

En segundo lugar, Furia hizo referencia al cuerpo de Ariel con una frase gordofóbica que quedó haciendo ruido entre los seguidores del reality de Telefe. Mirando a cámara, la polémica "hermanita" dijo: "Traigan comida para Ariel, viejo. Traigan comida para ese chabón porque se va a comer todo. No, no, no. Traigan comida. Se va a comer todo. Si vos comés, imaginate lo que come ese muchacho".

Juliana sigue con los comentarios que no suman contra Ariel, gordofobia en su maximo esplendor!??JULIANA AL 9009?? #GranHermano pic.twitter.com/5AGByrC7xE — Alejo Brizuela (@AlejoBrizuelaOk) March 27, 2024

Repercusiones

Además de la molestia de muchos por los dichos, también la cuenta oficial de Furia en Instagram comenzó a perder seguidores. Según lo que reflejaba su red social, tenía aproximadamente 776.000 seguidores que comenzaron a apoyarla después de ser la jugadora más polémica e importante de la casa. Sin embargo, tras sus dichos, perdió más de 16.000 en cuestión de horas, y el número sigue bajando. En este momento, quedó por debajo de los 754.000 seguidores, informó Exitoína.