Harta, Sabrina Rojas cruzó a Flor Vigna

La separación entre Flor Vigna y Luciano Castro dejó, además del dolor de la ruptura, algunas cuestiones sin resolver entre varios integrantes de los vínculos de la ex pareja.

Como si esto fuera poco, Vigna aprovechó el momento y lanzó su canción “Puedo solita” y no se quedó callada al revelar que Sabrina Rojas “tuvo mucho que ver” con el fin del noviazgo que inició con el actor Luciano Castro en 2021.

“Sí, Sabri tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande de que eso suceda. Hubo muchos actos muy feos y al final terminó un poco influenciando”, había declarado la cantante sobre la incidencia de Rojas en su separación con Castro.

Cansada de los rumores, la mendocina no se quedó callada y salió a dar su versión de la historia. Consultada por LAM, Rojas comentó: “Habría que preguntarle a ella porque a mí me da intriga. Debería explicar porque, cómo y de qué manera”.

“Me causa intriga, te juro. Estuve a punto de llamarla para preguntarle: ‘¿Qué pasó que me lo perdí?’ pero ya no está más en mi vida ni en la de mi familia. Tal vez, si se reconcilian, le diré: ‘Che, ya que ustedes arrancan de nuevo esta relación tratemos de que esté todo bien’ pero ya no. Ya está”, sentenció la actriz cansada de la situación.

Luego, Sabrina aseguró que le llama la atención que justo Vigna salga a hablar ahora, en el momento de la salida de su nueva canción: “Siento que padece el medio pero no para de tirar bombas pero siento que si lo padeces, te cuidas mucho con lo que decís para no repercutir y no es clara”, manifestó.

“Prefiero que diga ‘me hizo esto, esto y esto’, y yo reviso y tal vez digo ‘yo a esta chica le tengo que pedir disculpas’ o ‘le tengo que explicar por qué está equivocada’, pero dejar una puerta abierta de que yo te hice cosas malas en dos o tres notas y me parece un montón”, lanzó la modelo, cansada de la situación.

Cosas que resolver

Sobre su actual situación con Luciano Castro, Sabrina comentó: “Tenemos que resolver un montón de cosas porque somos papás de los mismos hijos, pero sentimentalmente no hay nada que resolver”. “Cuando nos separamos, no volvimos a dormir bajo el mismo techo ni nada, no hay nada que resolver. Hay un millón de cosas que resolver pero son cosas que tienen que ver, pura y exclusivamente con la dinámica familiar”, cerró.